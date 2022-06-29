В Пермском крае зафиксировали 40 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 40 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Новые заболевшие выявлены на четырёх территориях, в том числе в Перми.

Общее число заболевших в регионе достигло 371 362.

Также стало известно, что в Минздраве Башкирии прокомментировали ситуацию с пандемией, передаёт mkset.ru. В ведомстве отметили, что в настоящее время в регионе нет предпосылок для роста заболеваемости, фиксируется еженедельное снижение числа случаев коронавируса.

Жителям республики советуют пройти ревакцинацию, соблюдать санитарные нормы и не заниматься самолечением.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.