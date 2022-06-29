В Татарстане подтвердили 47 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 47 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 33 жителя.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 152 510 человек. Вылечились 148 721, в том числе 25 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 3028 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.