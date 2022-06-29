В Тульской области зарегистрировали 45 случаев COVID-19 за сутки

В Тульской области зарегистрировали 45 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на данные оперштаба.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 017. Вылечились 152 127 жителей, в том числе 30 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 241 случай коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 76 пациентов. Выздоровели 300 человек.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.