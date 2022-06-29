В Удмуртии выявили 17 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 17 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках находятся 788 пациентов, в ковидных центрах — 20 пациентов в состоянии средней тяжести, пять — в тяжёлом.

С начала пандемии в регионе заболели 167 486 жителей. Выздоровели 163 402 человека, в том числе 20 за минувшие 24 часа, передаёт izh.kp.ru.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.