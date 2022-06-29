Дерматовенеролог Быханова рассказала об опасности насекомых и растений в жару

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Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в жару угрозу для кожи могут представлять насекомые и растения.
Дерматовенеролог Быханова рассказала об опасности насекомых и растений в жару
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В беседе с РИАМО Быханова объяснила, что насекомые могут быть переносчиками заболеваний и вызывать аллергические реакции. Некоторые растения — например, борщевик — под воздействием ультрафиолетовых лучей при контакте с кожей также могут вызывать аллергическую реакцию.

Так, она порекомендовала использовать для защиты кожи сертифицированные средства, а в случае появления любых высыпаний на коже обращаться к врачу.

Ранее в беседе с изданием «Взгляд» глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, как не простудиться в жару.

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