Дерматовенеролог Быханова рассказала об опасности насекомых и растений в жару

Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в жару угрозу для кожи могут представлять насекомые и растения.

В беседе с РИАМО Быханова объяснила, что насекомые могут быть переносчиками заболеваний и вызывать аллергические реакции. Некоторые растения — например, борщевик — под воздействием ультрафиолетовых лучей при контакте с кожей также могут вызывать аллергическую реакцию.

Так, она порекомендовала использовать для защиты кожи сертифицированные средства, а в случае появления любых высыпаний на коже обращаться к врачу.

Ранее в беседе с изданием «Взгляд» глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, как не простудиться в жару.