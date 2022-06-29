Дерматовенеролог Быханова рассказала, чем может быть опасен загар

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Дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, чем может быть опасен загар.
Дерматовенеролог Быханова рассказала, чем может быть опасен загар
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Как объяснила Быханова в беседе с РИАМО, солнечные лучи бывают трёх типов: А, В и С.

Лучи типа С не достигают поверхности Земли, лучи типа В вызывают покраснение кожи и солнечный ожог, а лучи типа А проникают более глубоко в кожный покров и вызывают фотостарение, пигментацию и, возможно, развитие рака.

«Загар — это острый фотодерматоз. Достаточно распространённое заболевание, которое многие намеренно провоцируют. Также пребывание под прямыми солнечными лучами увеличивает в разы риск развития рака кожи», — добавила дерматовенеролог.

Быханова порекомендовала не находиться на солнце с 10:00 до 15:00, а в остальное время пользоваться специальными средствами для защиты от солнца. 

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи вентиляторов в натуральном выражении с 1 по 20 июня 2021 года в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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