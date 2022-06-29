«Известия»: новые поправки в автомобильной сфере ПДД для КоАП

Изменения планируется внести в кодекс об административных правонарушениях в сфере владения и использования транспортного средства. Изменения отменят некоторые штрафы за мелкие проступки и увеличат ответственность за серьёзные нарушения.

Об этом сообщают «Известия».

В соответствии с новым законопроектом планируется отменить штрафы за грязный госномер и забытые дома документы на автомобиль и заменить их на предупреждение. Кроме того, смягчат ответственность за невключённый поворотник, управление автомобилем с мелкими неисправностями и нарушение правил пользования световыми приборами.

«Внесение поправок в статью 12.5.1 КоАП РФ является вынужденной мерой: если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае, если машина не прошла техосмотр, не будет ни штрафа, ни какой-либо другой санкции.

«Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта», — объяснил собеседник газеты.

В случае принятия законопроекта увеличатся штрафы за непристёгнутый ремень и отсутствие детского кресла. Новый размер штрафа составит 5000 рублей.

Кроме того, ответственность ужесточается за движение по автомагистрали транспортных средств, которые не могут ехать быстрее 40 км/ч, учебную езду по таким дорогам, а также за движение по магистрали на грузовике далее второго ряда.