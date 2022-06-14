Госдума одобрила законопроект об усилении ответственности за опасное вождение

Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишёнными водительских прав.

Также предлагается установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя.

Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Кроме того, проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишённых или не имеющих права на управление транспортным средством, в случае нарушения ПДД, если оно повлекло тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.