Автоэксперт Канаев прокомментировал проект об усилении ответственности за опасное вождение

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Дарья Ускова
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал одобренный Государственной думой законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.
Автоэксперт Канаев прокомментировал проект об усилении ответственности за опасное вождение
  • Gettyimages.ru

По мнению эксперта, повышение административного наказания и установление штрафа для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишёнными водительских прав, являются правильными мерами.

«Человек уже знает, что лишён прав. Нужно, чтобы он понимал, сколько это ему будет стоить... Я бы назначил штраф твёрдо 100 тысяч рублей, и всё. Как минимум», — пояснил Канаев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за опасное вождение.

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