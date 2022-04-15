Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему в России пока нет наказания за агрессивное вождение

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Автоэксперт Игорь Моржаретто выразил мнение, что за агрессивное вождение водителей необходимо штрафовать.
Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему в России пока нет наказания за агрессивное вождение
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«В России пока не знают, как администрировать «опасное вождение», в этом окончательно не разобрались ни в МВД, ни в Госдуме. Поэтому и предыдущий проект в подвешенном состоянии, ведь есть опасность, что депутаты примут этот закон, штраф будет введён, а как его дальше применять, неясно», — сказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, подобные случаи на дороге сложно задокументировать, поэтому на сегодняшний день нарушение есть, а наказания за него нет.

«Меня, как и всех, раздражают люди, которые ведут себя на дороге нагло и безответственно... Главный мой совет в этой ситуации — не надо пытаться учить таких безумных людей... Агрессивное вождение — это проблема воспитания, образования», — заключил Моржаретто.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние.

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