Вирусолог Чепурнов прокомментировал ситуацию с конго-крымской лихорадкой

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с конго-крымской лихорадкой.
Вирусолог Чепурнов прокомментировал ситуацию с конго-крымской лихорадкой
  • РИА Новости

«Такая лихорадка относится к геморрагическим заболеваниям, потому что вызывает нарушения коагуляционного каскада. Это развитие реакции нарушения свёртывания крови», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это хорошо известное заболевание.

«Если посмотреть на статистику, то можно увидеть десятки случаев этого заболевания ежегодно. Ничего особенного и экстраординарного здесь нет», — отметил Чепурнов.

Ранее сообщалось, что учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.

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