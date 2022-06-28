Вирусолог Альтштейн высказался о конго-крымской геморрагической лихорадке

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о конго-крымской геморрагической лихорадке.

«Конго-крымская геморрагическая лихорадка — довольно опасная болезнь», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, заболевание вызывает образование кровоизлияний в организме, высокую температуру, головную боль.

«Передаётся она клещами. И к счастью, подобного рода вирусы не способны вызывать больших эпидемий, только локальные вспышки, связанные с определёнными ситуациями», — пояснил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что учёные выявили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.