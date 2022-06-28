В Пермском крае выявили 41 случай коронавируса за сутки

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В Пермском крае выявили 41 случай коронавируса за последние сутки.
В Пермском крае выявили 41 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Новые заболевшие диагностированы на 15 территориях, в том числе в Перми.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 371 322 случая COVID-19.

Также стало известно, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения активизировать работу по ревакцинации населения от коронавируса в сельских населённых пунктах, передаёт URA.RU.

«Поручаю департаменту здравоохранения ХМАО активизировать планы выезда мобильных бригад врачей в отдалённые населённые пункты округа и дачные посёлки. С целью проведения диспансеризации, вакцинации, ревакцинации населения», — заявила она во время заседания регионального оперативного штаба.

По её словам, особое внимание нужно уделить жителям старше 60 лет.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.

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