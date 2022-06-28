В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках — 790 пациентов, в ковидных центрах — 27 пациентов в состоянии средней тяжести, четыре в тяжёлом. Выписаны за минувшие 24 часа 26 жителей.

Общее число заболевших в республике достигло 167 451, выздоровевших — 163 382, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.