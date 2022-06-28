Офтальмолог Легконогова перечислила симптомы опасных заболеваний

Короткая ссылка
Офтальмолог Анна Легконогова рассказала, что дискомфорт в глазах порой может быть симптомом опасного заболевания.

В беседе с «Москвой 24» она предупредила, что неприятные ощущения в глазах могут говорить о развитии заболеваний, способных, в том числе, привести к потере зрения.

К опасным симптомам относятся, например, отёк и сильное покраснение век. При их проявлении стоит обратиться к врачу.

«Если есть заболевания глазницы, их необходимо лечить в стационаре. Воспалительный процесс может перейти на ткани и оболочки головного мозга, а это будет угрожать жизни пациента», — добавила Легконогова. 

О развитии воспалительных заболеваний может говорить выраженная краснота глаз и появление выделений.

Вызывать обеспокоенность также должно состояние, когда у человека появляется частичная неспособность видеть, ощущение, будто в глаз что-то попало, в глазах появляются искры или вспышки.

Ранее в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить