Депутат Бессараб оценила идею введения мер поддержки отечественного автопрома

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.
Депутат Бессараб оценила идею введения мер поддержки отечественного автопрома
  • РИА Новости

Депутат обратила внимание на то, что сокращение транспортного налога повлечёт за собой необходимость компенсации средств для федерального бюджета.

«Иначе мы, с одной стороны, даём преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведёт к их большему износу и аварийности на дорогах», — пояснила Бессараб.

По её мнению, принимать меры для стимулирования приобретения отечественных автомобилей необходимо, прежде всего, посредством изменения их стоимости.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома.

В частности, предлагается освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.

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