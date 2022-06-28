Депутат Бессараб оценила идею введения мер поддержки отечественного автопрома
- РИА Новости
Депутат обратила внимание на то, что сокращение транспортного налога повлечёт за собой необходимость компенсации средств для федерального бюджета.
«Иначе мы, с одной стороны, даём преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведёт к их большему износу и аварийности на дорогах», — пояснила Бессараб.
По её мнению, принимать меры для стимулирования приобретения отечественных автомобилей необходимо, прежде всего, посредством изменения их стоимости.
Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома.
В частности, предлагается освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.