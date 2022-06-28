Депутат Бессараб оценила идею введения мер поддержки отечественного автопрома

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.

Депутат обратила внимание на то, что сокращение транспортного налога повлечёт за собой необходимость компенсации средств для федерального бюджета.

«Иначе мы, с одной стороны, даём преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведёт к их большему износу и аварийности на дорогах», — пояснила Бессараб.

По её мнению, принимать меры для стимулирования приобретения отечественных автомобилей необходимо, прежде всего, посредством изменения их стоимости.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома.

В частности, предлагается освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.