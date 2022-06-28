Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома
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Канаев отметил, что предложенные меры являются абсолютно правильными, а эффективность таких мер будет зависеть от продолжительности их действия.
«Я бы в данном случае, чтобы увидеть эффект от подобной меры, предложил освободить от транспортного налога на пять лет», — добавил специалист.
Для покупателей отечественных автомобилей, по мнению автоэксперта, преференции в виде освобождения от уплаты транспортного налога действительно имеют большой смысл.
«Предложение Милонова поддерживаю», — заключил собеседник RT.
Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома.
В частности, предлагается освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.