Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома

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Дарья Ускова
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова внедрить новые меры государственной поддержки производителей российских автомобилей.
Автоэксперт Канаев поддержал введение мер для поддержки отечественного автопрома
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Канаев отметил, что предложенные меры являются абсолютно правильными, а эффективность таких мер будет зависеть от продолжительности их действия.

«Я бы в данном случае, чтобы увидеть эффект от подобной меры, предложил освободить от транспортного налога на пять лет», — добавил специалист.

Для покупателей отечественных автомобилей, по мнению автоэксперта, преференции в виде освобождения от уплаты транспортного налога действительно имеют большой смысл.

«Предложение Милонова поддерживаю», — заключил собеседник RT.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые меры для поддержки отечественного автопрома.

В частности, предлагается освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать автомобили российского производства.

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