На российский рынок такси планирует выйти новый отечественный агрегатор

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На российский рынок такси с 1 июля планирует выйти отечественный агрегатор «СвифтДрайв», сообщил «Известиям» сооснователь проекта Станислав Ястржембский.
На российский рынок такси планирует выйти новый отечественный агрегатор
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Газета пишет, что инвестиции в сервис составят 150 млн рублей. Цель агрегатора — занять 12—15% российского рынка такси, в том числе нишу Gett, пишет издание.

Как уточняется, компания уже заключила договор о сотрудничестве с «Яндекс.Такси», а также является партнёром компании «Ситимобил».

«К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайва» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнёров», — пояснил Ястржембский.

Ранее в России предложили снизить комиссию агрегаторов за вызов такси.

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