На российский рынок такси планирует выйти новый отечественный агрегатор
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Газета пишет, что инвестиции в сервис составят 150 млн рублей. Цель агрегатора — занять 12—15% российского рынка такси, в том числе нишу Gett, пишет издание.
Как уточняется, компания уже заключила договор о сотрудничестве с «Яндекс.Такси», а также является партнёром компании «Ситимобил».
«К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее. Но если по какой-то причине у самого «СвифтДрайва» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнёров», — пояснил Ястржембский.
Ранее в России предложили снизить комиссию агрегаторов за вызов такси.