В России предложили снизить комиссию агрегаторов за вызов такси

В Общественной палате России обсудят поправки к законопроекту о такси, в том числе предложение снизить комиссию агрегаторов за вызов машины.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил член ОП Илья Зотов, комиссия агрегатора за услугу по вызову такси в настоящее время слишком высокая, она составляет 20—30% всей стоимости заказа.

«Требования к водителям вырастут, поэтому они вправе рассчитывать на большую отдачу от своей работы. Не повышая цену на поездку, это можно сделать, ограничив комиссию агрегатора», — сказал он.

Проект закона также предусматривает создание двух региональных реестров — перевозчиков и машин. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, это заметно повысит прозрачность рынка и безопасность поездок.

«Цифровой вид реестра сделает его доступным с любого электронного устройства», — говорила Рукавишникова ранее.

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.