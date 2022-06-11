Депутат Морозов прокомментировал закон о запрете работы в такси лицам с судимостью

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.

По словам парламентария, данный вопрос обсуждался достаточно давно.

«Всё наше законодательство в этой части развивается в направлении более строгого контроля над всеми видами деятельности, которые связаны с безопасностью людей», — сказал Морозов.

Он уточнил, что, к примеру, к воспитателям или людям, которые работают в правоохранительных органах, «тоже применяются особые требования».

«Мне кажется, всё логично», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.