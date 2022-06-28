Режим ограничения полётов на юге России продлили до 6 июля

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов до 6 июля 03:45 по мск.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты в России продолжат работу в штатном режиме.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила отмену рейсов в ряд аэропортов на юге России до конца сентября.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.