В России испытана гибридная силовая установка для самолёта «Партизан»
«В июне 2022 года летающая лаборатория на базе самолёта ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и лётные испытания», — цитирует ТАСС пресс-службу Фонда перспективных исследований, заказчика проекта.
Отмечается, что в рамках второго этапа проекта силовая установка была доработана.
На самолёт установлены новые композитные трехлопасные винты.
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов.
Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.