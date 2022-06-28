В России испытана гибридная силовая установка для самолёта «Партизан»

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) испытали гибридную силовую установку в рамках проекта самолёта короткого взлета и посадки «Партизан».

«В июне 2022 года летающая лаборатория на базе самолёта ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и лётные испытания», — цитирует ТАСС пресс-службу Фонда перспективных исследований, заказчика проекта.

Отмечается, что в рамках второго этапа проекта силовая установка была доработана.

На самолёт установлены новые композитные трехлопасные винты.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов.

Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.