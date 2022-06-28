В России испытана гибридная силовая установка для самолёта «Партизан»

Короткая ссылка
Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) испытали гибридную силовую установку в рамках проекта самолёта короткого взлета и посадки «Партизан».

«В июне 2022 года летающая лаборатория на базе самолёта ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и лётные испытания», — цитирует ТАСС пресс-службу Фонда перспективных исследований, заказчика проекта.

Отмечается, что в рамках второго этапа проекта силовая установка была доработана.

На самолёт установлены новые композитные трехлопасные винты.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов.

Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить