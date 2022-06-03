В предприятии «Ростеха» разработали новый тип навигации для беспилотников

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Новый тип навигации для беспилотных летательных аппаратов (БЛА), который делает их практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработан специалистами группы компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Разработка не зависит от спутниковой навигации и реализована в замкнутом контуре управления. Это позволяет беспилотнику успешно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы, перехватить управление таким дроном невозможно», — передаёт слова представителей «Ростеха» ТАСС.

В госкорпорации также отметили, что потери БЛА могут быть сведены к минимуму в том числе благодаря новой разработке.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов.

Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.

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