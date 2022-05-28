Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта
- РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».
По его словам, российская сторона раньше занималась этим и ничто не мешает ей вновь вернуться к этому вопросу.
«Потому что Россия имела сверхзвуковой самолёт, и я думаю, что когда-то к этому мы придём», — сказал Левитин.
В январе премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» заявил, что российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта.