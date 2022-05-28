Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

По его словам, российская сторона раньше занималась этим и ничто не мешает ей вновь вернуться к этому вопросу.

«Потому что Россия имела сверхзвуковой самолёт, и я думаю, что когда-то к этому мы придём», — сказал Левитин.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» заявил, что российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта.