Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта

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Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.
Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в кулуарах суперфинала конкурса «Лидеры России».

По его словам, российская сторона раньше занималась этим и ничто не мешает ей вновь вернуться к этому вопросу.

«Потому что Россия имела сверхзвуковой самолёт, и я думаю, что когда-то к этому мы придём», — сказал Левитин.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» заявил, что российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта.

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