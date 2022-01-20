Мишустин: Россия ставит задачу создать сверхзвуковой пассажирский самолёт
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«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьёзном сверхзвуковом самолёте, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И, соответственно, изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки», — приводит РИА Новости слова главы правительства.
Премьер также отметил, что к этому необходимо стремиться.
«Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал он.
Ранее сообщалось, что начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.