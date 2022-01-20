Мишустин: Россия ставит задачу создать сверхзвуковой пассажирский самолёт

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» заявил, что российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.

«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьёзном сверхзвуковом самолёте, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И, соответственно, изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки», — приводит РИА Новости слова главы правительства.

Премьер также отметил, что к этому необходимо стремиться.

«Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.