Мишустин: Россия ставит задачу создать сверхзвуковой пассажирский самолёт

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» заявил, что российские власти будут ставить перед собой задачу по созданию высокотехнологичного сверхзвукового самолёта, который позволит сократить время перелёта на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.
Мишустин: Россия ставит задачу создать сверхзвуковой пассажирский самолёт
  • AP

«Сегодня наши специалисты, наши люди, все нуждаются в серьёзном сверхзвуковом самолёте, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Это все направления наши на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, это Южная Корея, это Япония. Вот этот хаб. И, соответственно, изделие такое будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки», — приводит РИА Новости слова главы правительства.

Премьер также отметил, что к этому необходимо стремиться.

«Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании», — сказал он.

Ранее сообщалось, что начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год. Об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить