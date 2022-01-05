Серийное производство самолётов МС-21 российского производства начнётся в 2024 году
- РИА Новости
«В 2024 году начнётся серийное производство самолётов (МС-21. — RT) полностью российского производства, с двигателем российского производства», — цитирует Чемезова РИА Новости.
Он также уточнил, что в 2023 году в России выпустят шесть самолётов МС-21.
25 декабря самолёт МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полёт.
Ранее Мишустин заявил, что на проект МС-21 будет выделено ещё более 61 млрд рублей.