Мишустин заявил, что на проект МС-21 будет выделено ещё более 61 млрд рублей
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«По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
26 декабря стало известно, что российский среднемагистральный лайнер МС-21-300 совершил первый полёт с крылом из российских композитов.
Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, это событие доказывает правильность принятых технических решений.
При этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о «победе над санкциями».
Поставки необходимых для МС-21 композитов были прекращены осенью 2018 года, в связи с чем стартовала работа по импортозамещению.
Подробнее —в материале RT.