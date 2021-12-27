Мишустин заявил, что на проект МС-21 будет выделено ещё более 61 млрд рублей

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Правительство России выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что на проект МС-21 будет выделено ещё более 61 млрд рублей
  • Legion-Media

«По поручению президента направим дополнительно более 61 млрд рублей на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолётов», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

26 декабря стало известно, что российский среднемагистральный лайнер МС-21-300 совершил первый полёт с крылом из российских композитов.

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, это событие доказывает правильность принятых технических решений.

При этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о «победе над санкциями».

Поставки необходимых для МС-21 композитов были прекращены осенью 2018 года, в связи с чем стартовала работа по импортозамещению. 

Подробнее —в материале RT.

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