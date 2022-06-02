Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов

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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов.
Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов
  • РИА Новости

В беседе с турецкой газетой Star он заявил, что «до 2025 года планируется запустить более 110 самолётов различных типов, а к 2030 году — более 500 самолётов с использованием высоких технологий в России».

По слова Чемезова, сегодня российские авиакомпании эксплуатируют 150 самолётов Superjet, а с 2024 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставлять не менее 20 подобных самолётов ежегодно.

Ранее стало известно, что компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.

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