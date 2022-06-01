ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию
- РИА Новости
«Обе присоединяемые компании находятся в числе лидеров мирового авиастроения, обладают мощными конструкторскими компетенциями и пулом перспективных разработок, обеспечивают выполнение полного цикла работ — от проектирования авиатехники и её производства до послепродажного обслуживания и модернизации самолётов», — сообщила ОАК.
Как пояснил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, реорганизация — важный этап корпоративной трансформации ОАК.
Она подразумевает переход от трёхуровневой к двухуровневой структуре управления в корпорации.
В «Ростехе» ранее сообщили, что ОАК планирует произвести порядка 70 российских самолётов Ту-214 до 2030 года.