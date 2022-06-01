ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию

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Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Записи об этом внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию
  • РИА Новости

«Обе присоединяемые компании находятся в числе лидеров мирового авиастроения, обладают мощными конструкторскими компетенциями и пулом перспективных разработок, обеспечивают выполнение полного цикла работ — от проектирования авиатехники и её производства до послепродажного обслуживания и модернизации самолётов», — сообщила ОАК.

Как пояснил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, реорганизация — важный этап корпоративной трансформации ОАК.

Она подразумевает переход от трёхуровневой к двухуровневой структуре управления в корпорации.

В «Ростехе» ранее сообщили, что ОАК планирует произвести порядка 70 российских самолётов Ту-214 до 2030 года.

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