ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединились в одну компанию

Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Записи об этом внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Обе присоединяемые компании находятся в числе лидеров мирового авиастроения, обладают мощными конструкторскими компетенциями и пулом перспективных разработок, обеспечивают выполнение полного цикла работ — от проектирования авиатехники и её производства до послепродажного обслуживания и модернизации самолётов», — сообщила ОАК.

Как пояснил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, реорганизация — важный этап корпоративной трансформации ОАК.

Она подразумевает переход от трёхуровневой к двухуровневой структуре управления в корпорации.

В «Ростехе» ранее сообщили, что ОАК планирует произвести порядка 70 российских самолётов Ту-214 до 2030 года.