В России предложили ввести льготы для медиков санитарной авиации
- РИА Новости
Как сообщает «Парламентская газета», об этом он заявил во время круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития санитарной авиации в Российской Федерации».
В ходе мероприятия Куринный напомнил, что, несмотря на то что работа медиков санитарной авиации проходит в нестандартный условиях, никакие льготы и социальные гарантии для них в настоящий момент не предусмотрены.
«Хотя у медиков может быть налётных часов больше, чем у стюардесс и даже лётчиков. Работа фельдшера в воздухе проходит в нестандартных условиях. Это тяжело и физически, и психически», — добавил Куринный.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.