В России предложили ввести льготы для медиков санитарной авиации

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести для медиков санитарной авиации такие же льготы, которые действуют для стюардесс.

Как сообщает «Парламентская газета», об этом он заявил во время круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития санитарной авиации в Российской Федерации».

В ходе мероприятия Куринный напомнил, что, несмотря на то что работа медиков санитарной авиации проходит в нестандартный условиях, никакие льготы и социальные гарантии для них в настоящий момент не предусмотрены.

«Хотя у медиков может быть налётных часов больше, чем у стюардесс и даже лётчиков. Работа фельдшера в воздухе проходит в нестандартных условиях. Это тяжело и физически, и психически», — добавил Куринный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.