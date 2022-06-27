В России предложили ввести льготы для медиков санитарной авиации

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести для медиков санитарной авиации такие же льготы, которые действуют для стюардесс.
В России предложили ввести льготы для медиков санитарной авиации
  • РИА Новости

Как сообщает «Парламентская газета», об этом он заявил во время круглого стола на тему «Состояние и перспективы развития санитарной авиации в Российской Федерации».

В ходе мероприятия Куринный напомнил, что, несмотря на то что работа медиков санитарной авиации проходит в нестандартный условиях, никакие льготы и социальные гарантии для них в настоящий момент не предусмотрены. 

«Хотя у медиков может быть налётных часов больше, чем у стюардесс и даже лётчиков. Работа фельдшера в воздухе проходит в нестандартных условиях. Это тяжело и физически, и психически», — добавил Куринный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 200 медиков получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить