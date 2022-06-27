В Иркутской области подтвердили 50 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области подтвердили 50 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 295 737. Выздоровели 291 506 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 2683 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.