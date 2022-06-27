В Омской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за сутки

В Омской области зарегистрировали 35 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 12 пациентов.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели с начала пандемии 203 488 жителей (в том числе 30 — за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что в Нижегородской области ещё на месяц продлили режим самоизоляции для беременных, передаёт pravda-nn.ru. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора. Кроме того, работодателям предписано временно переводить беременных на удалёнку.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.