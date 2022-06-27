В Татарстане выявили 50 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 50 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 152 416 жителей, выздоровел 148 551. Госпитализированы за минувшие 24 часа 19 человек.

Также стало известно, что в Тульской области уровень заболевания COVID-19 — не выше 30 случаев на 100 тыс. населения, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на данные оперштаба.

Вакцинацию в регионе прошли 976 850 жителей, завершили иммунизацию 937 033 человека.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.