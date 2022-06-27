В Челябинской области зафиксировали 90 случаев COVID-19 за сутки

В Челябинской области зафиксировали 90 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 86 жителей.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под медицинским наблюдением находятся 1497 пациентов.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 238 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Вылечились 19 человек. Госпитализированы 36 пациентов.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.