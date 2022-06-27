В Удмуртии выявили 20 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 15 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Под наблюдением в поликлиниках — 798 пациентов, в ковидных центрах — 27 пациентов в состоянии средней тяжести, четыре в тяжёлом.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 439, выздоровевших — 163 356, передаёт izh.kp.ru.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.