Кардиолог Османов порекомендовал отказаться от курения в жару
- РИА Новости
В беседе с «Известиями» он объяснил, что курение увеличивает риск образования тромбов, а в жару он возрастает даже у здоровых людей.
Кроме того, возрастает риск развития ишемической болезни, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности.
Курение в жару также может привести к обмороку или предынсультному состоянию.
«Кроме того, эта пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость, снижение работоспособности и когнитивных функций (память, внимание, мышление), которые и без этого проявляются во время жары», — добавил Османов.
Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.