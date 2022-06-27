Кардиолог Османов порекомендовал отказаться от курения в жару

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Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, почему в жару рекомендуется отказаться от курения.
Кардиолог Османов порекомендовал отказаться от курения в жару
  • РИА Новости

В беседе с «Известиями» он объяснил, что курение увеличивает риск образования тромбов, а в жару он возрастает даже у здоровых людей.

Кроме того, возрастает риск развития ишемической болезни, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности.

Курение в жару также может привести к обмороку или предынсультному состоянию.

«Кроме того, эта пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость, снижение работоспособности и когнитивных функций (память, внимание, мышление), которые и без этого проявляются во время жары», — добавил Османов.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

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