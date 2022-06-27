Росморречфлот сообщил о снятии с мели накренившегося иностранного судна под Туапсе

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Сухогруз под флагом Камеруна, накренившийся ранее в районе Туапсе, сняли с мели. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Росморречфлот сообщил о снятии с мели накренившегося иностранного судна под Туапсе
  • РИА Новости

«Вчера провели водолазный осмотр, нашли пару отсеков, где шло поступление воды. Их загерметизировали, откачали воду с ряда внутренних помещений. Судно стоит на двух якорях», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что на данный момент судно находится  недалеко от места, где оно стояло на мели.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами. Там уточнили, что причиной происшествия стало нарушение в работе балластной системы.

Два судна Морспасслужбы вышли ему на помощь.

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