Водолазы нашли отверстия в борту вставшего у Туапсе сухогруза

Водолазы обнаружили несколько отверстий в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ под Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Водолазы в ходе работ обнаружили несколько отверстий, которые нужно заделать (экипаж этим занимается), и шпигаты — технологические отверстия для слива воды за борт судна, через которые вода может также поступать на борт судна, если судно накренено, которые они тоже закрывают», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами. Там уточнили, что причиной происшествия стало нарушение в работе балластной системы.

Два судна Морспасслужбы вышли ему на помощь.

Судно запросило проведение аварийно-спасательных работ, на данный момент оно стоит на мели на расстоянии 260 м от берега.