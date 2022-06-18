Судно с фруктами и овощами накренилось из-за проблем с балластом около Туапсе
«Судно, гружённое фруктами, овощами, экипаж 28 человек. Произошло нарушение в работе балластной системы судна. Визуально наблюдается наличие крена на правый борт более десяти градусов», — сказали РИА Новости в ведомстве.
В настоящее время экипажем проводятся работы по восстановлению балластной системы, отмечает агентство. После них судно продолжит ход в порт Туапсе.
Как сообщил источник ТАСС, судно ходит под флагом Камеруна.