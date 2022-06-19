Росморречфлот сообщил о помощи камерунскому судну в Чёрном море

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Сухогруз под флагом Камеруна запросил помощь в районе берега Туапсе, два судна Морспасслужбы вышли ему на помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Росморречфлот сообщил о помощи камерунскому судну в Чёрном море
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«Работают два судна Морспасслужбы сейчас, и выходит аварийно-спасательное судно на поддержку, чтобы приступить к аварийно-спасательным работам для откачки воды», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что судно запросило проведение аварийно-спасательных работ, на данный момент оно стоит на мели на расстоянии 260 м от берега.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами. Там уточнили, что причиной происшествия стало нарушение в работе балластной системы.

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