Росморречфлот сообщил о помощи камерунскому судну в Чёрном море

Сухогруз под флагом Камеруна запросил помощь в районе берега Туапсе, два судна Морспасслужбы вышли ему на помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Работают два судна Морспасслужбы сейчас, и выходит аварийно-спасательное судно на поддержку, чтобы приступить к аварийно-спасательным работам для откачки воды», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что судно запросило проведение аварийно-спасательных работ, на данный момент оно стоит на мели на расстоянии 260 м от берега.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами. Там уточнили, что причиной происшествия стало нарушение в работе балластной системы.