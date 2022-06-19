﻿Росморречфлот: признаков бедствия на накренившемся судне в Туапсе не наблюдается

Ситуация с судном под флагом Камеруна, накренившимся у берегов Туапсе, стабилизировалась. На данный момент признаков бедствия не наблюдается.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«(Сухогруз. — RT) стоит на мелководье, был крен. Рядом находится буксир, если потребуется помощь. На борту 28 человек — граждане Грузии и Турции. Ситуация пока стабильная, у нас нет данных, что (судно. — RT) терпит бедствие», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами. Там уточнили, что причиной происшествия стало нарушение в работе балластной системы.