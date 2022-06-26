Губернатор рассказал о ситуации со снабжением Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что избыточные морские провозные мощности позволяют обеспечивать регион необходимыми грузами.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём», — написал он в своём Telegram-канале.

Алиханов добавил, что для этого понадобится субсидирование морского тарифа.

«Наша страна позволит себе и это, и... программы развития региона. Мы очень сильная страна», — подчеркнул губернатор.

Алиханов добавил, что разъяснения ЕК о снятии ограничений ожидаются на следующей неделе.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Алиханов сообщил, что ЕС может дать литовским властям новые разъяснения, чтобы они «не применяли ограничения первых четырёх пакетов на калининградский транзит».

25 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что Россия «пока побеждает» в ситуации вокруг решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.