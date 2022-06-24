Стоматолог Кржижановская рассказала о первой помощи при зубной боли
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«Зубная боль бывает разной. Так, реакция на холодное и сладкое с большой вероятностью говорит о наличии кариеса или о начале пульпита», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, в такой ситуации стоит принять обезболивающее средство и записаться к стоматологу на ближайшую дату.
Как отметила Кржижановская, если есть отёк и покраснение кожи, то это повод срочно обращаться к врачу.
«Возможно, вас направят в стационар для проведения терапии», — добавила она.
Греть или охлаждать проблемное место нежелательно из-за риска обострения.
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