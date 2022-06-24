Стоматолог Кржижановская рассказала о первой помощи при зубной боли

Главврач сети стоматологических центров, кандидат медицинских наук Юлия Кржижановская рассказала о первой помощи при зубной боли.

«Зубная боль бывает разной. Так, реакция на холодное и сладкое с большой вероятностью говорит о наличии кариеса или о начале пульпита», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в такой ситуации стоит принять обезболивающее средство и записаться к стоматологу на ближайшую дату.

Как отметила Кржижановская, если есть отёк и покраснение кожи, то это повод срочно обращаться к врачу.

«Возможно, вас направят в стационар для проведения терапии», — добавила она.

Греть или охлаждать проблемное место нежелательно из-за риска обострения.

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