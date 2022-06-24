Кандидат медицинских наук Дзизария рассказал об особенностях правильного питания

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Заведующий отделением Российского научного центра рентгенорадиологии кандидат медицинских наук Александр Дзизария рассказал об особенностях правильного питания.
Кандидат медицинских наук Дзизария рассказал об особенностях правильного питания
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«Правильное питание не в том, чтобы один раз поесть, а в том, насколько человек придерживается режима и нарушает его, а также в правильном подборе рациона. Потому что чаще всего как: страдает — значит, правильно питается, невкусно — значит, правильное питание. Это не так», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, не менее важно заниматься достаточной физической активностью.

«То, какие мы в пенсионном возрасте, — это то, что мы в себя заложили в молодости», — отметил Дзизария.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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