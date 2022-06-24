В Севастополе выявили 16 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе выявили 16 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

С начала пандемии в городе заболели 84 989 жителей.

Прививку от COVID-19 сделали 324 243 человека, оба этапа вакцинации прошли 309 308.

Также стало известно, что в Московской области за минувшие 24 часа зарегистрировали 123 случая коронавируса, передаёт mosaica.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 979 606. Вылечились 959 657 жителей, в том числе 151 за последние сутки.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.