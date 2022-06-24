В Астраханской области зафиксировали 27 случаев COVID-19 за сутки

В Астраханской области зафиксировали 27 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 22 человека.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 117 831.

Также стало известно о ходе вакцинации от коронавируса в Татарстане, передаёт «Реальное время».

«Мы вакцинируемся по-прежнему — раз в шесть месяцев. И количество вакцинированных граждан двумя компонентами у нас на 24 декабря 2021 года — 1 859 785 человек, а повторную вакцинацию на 24 июня у нас прошли, дорогие друзья, только лишь 324 265 человек», — заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана, руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.