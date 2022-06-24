В Татарстане подтвердили 57 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 57 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших с начала пандемии достигает 152 262. Вылечились 148 367 человек, в том числе 100 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ленинградской области отменили коронавирусные ограничения для мероприятий на открытом воздухе, передают «Невские новости». Соответствующие изменения в антиковидное постановление внёс губернатор Александр Дрозденко.

Сохраняется условие о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Использование средств индивидуальной защиты носит рекомендательный характер.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.