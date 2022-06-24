В Кемеровской области зарегистрировали 57 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 57 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболел 165 901 житель. Выздоровели 162 876 человек, в том числе 75 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 3154 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.