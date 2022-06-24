В Удмуртии выявили 22 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Под наблюдением в поликлиниках находятся 809 жителей, в ковидных центрах — 31 пациент в состоянии средней степени тяжести, ещё трое — в тяжёлом.
Выздоровели за минувшие 24 часа 15 жителей.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 227 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в городе заболели 1,5 млн человек. Выздоровели 1,4 млн жителей, в том числе 218 за последние 24 часа.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.