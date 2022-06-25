В России изобрели гаджет, который позволяет играть на музыкальных инструментах без навыков
По словам разработчиков, технология для баяна и технология синхронной игры с пианино уникальны, аналогов в мире нет.
Пока для игры нужно подключить устройство к цифровому пианино и выбрать мелодию. На каждое нажатие любой клавиши программа подставляет правильную ноту. На устройство можно загрузить ноты любых мелодий через компьютер. Память вмещает до 1 тыс. песен, возможно её расширение. Изначально в гаджете доступно 400 произведений.
В планах у авторов выпустить мобильное приложение, с помощью которого можно подключаться к цифровым инструментам и играть без покупки отдельного гаджета.
Отмечается, что, помимо сферы отдыха и развлечений, авторы прорабатывают возможности использования музыкальных технологий в центрах реабилитации, где люди восстанавливают двигательные и эмоциональные функции после различных перенесённых нарушений работы мозга. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2022».
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