В России изобрели гаджет, который позволяет играть на музыкальных инструментах без навыков

В России разработали гаджет, с помощью которого человек, не имеющий опыта игры на музыкальных инструментах, может исполнить любое произведение. Об этом рассказали RT в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам разработчиков, технология для баяна и технология синхронной игры с пианино уникальны, аналогов в мире нет.

Пока для игры нужно подключить устройство к цифровому пианино и выбрать мелодию. На каждое нажатие любой клавиши программа подставляет правильную ноту. На устройство можно загрузить ноты любых мелодий через компьютер. Память вмещает до 1 тыс. песен, возможно её расширение. Изначально в гаджете доступно 400 произведений.

В планах у авторов выпустить мобильное приложение, с помощью которого можно подключаться к цифровым инструментам и играть без покупки отдельного гаджета.

Отмечается, что, помимо сферы отдыха и развлечений, авторы прорабатывают возможности использования музыкальных технологий в центрах реабилитации, где люди восстанавливают двигательные и эмоциональные функции после различных перенесённых нарушений работы мозга. Проект представят на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2022».

Ранее российские разработчики рассказали о светоакустической системе для борьбы с депрессией и гипертонией.